國內急需疫苗救命，但美國的疫苗未考慮優先給台灣，前副總統呂秀蓮表示，美國AIT處長酈英傑的說法是「一語驚醒夢中人！」某些相信「只要有美國什麼攏免驚」的人士應藉機冷靜檢討台灣與美中關係。她說，兩岸關係尚未到冰點，似有解凍可能，雙方有努力空間。

美國AIT處長酈英傑日前在離台記者會上坦言，美國準備的疫苗，由於「目前台灣確診人數低」，美國「還在擬定分配標準」。呂秀蓮表示，AIT是實話實說，全球霸主美國要關照全球，每個國家有其分配標準。雖然有62位國會議員為台灣請命，而美國也已許諾南韓打造美韓「全球疫苗夥伴關係」。

她認為，酈英傑「一語驚醒夢中人！」某些相信「只要有美國，什麼攏免驚」的朋友，是否藉此機會冷靜檢討台灣與美中的雙兩岸關係。毫無意外，由於中國作梗，台灣今年仍舊無法參加WHA；也毫無意外，大陸疫苗處心積慮進不來台灣。「然而稍微回顧今年以來，兩岸互動真的冰凍冷冽嗎？」

呂秀蓮回顧今年3月1日大陸海關無預警宣布「暫停進口」台灣鳳梨28批，瞬間引起台灣吃鳳梨「反中愛台」的同仇敵愾。但大陸方面又突然頒布「農林22條」，支持台灣同胞、台資企業在大陸發展農業林業領域。

外界質疑「中國此舉豈不進一步坐實對台灣農業養、套、殺」的疑慮？」但她說，如果從北京當局的立場，這「農林22條」的政策有其脈絡邏輯。

今年元月中旬，全國政協主席汪洋宣布，支持台商台企積極參與「十四五」規劃實施；

2月25日習近平出席全國脫貧攻堅總結表彰大會，特別提到感謝台灣同胞的貢獻；3月25日，習近平南下福建，提到「要突出以通促融，以惠促融，以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

呂秀蓮指出，這「通融、惠融、與情融」三個融，語詞新鮮卻十分拗口，台灣無人體會。 福建南平的73集團軍是「中共對台一線部隊」，習近平那次福建行，他捨73軍不去而去視察福州武警機動部隊，武警不管台灣問題，習似別有含意。

4月2日，台鐵太魯閣號重大車禍，習近平及國台辦和海協會先後發表弔唁關懷的談話；4月29日，福建公告將於5月10日對台胞入境福建實施「檢疫便捷通道措施」。但她說，宣布不久，台灣疫情爆發，便捷通道措施暫停。乍現的冬陽，又被北風趕走。

呂秀蓮表示，此次台灣疫情惡化，北京想方設法推銷國產疫苗以對台灣示好，國台辦甚至表示，願派疫情防控專家與台灣分享抗疫經驗。然而國台辦的善意，令人感到虛偽，因為WHA視訊大會，北京依然不許台灣參加。

她說，兩岸對峙70年，國共恩怨產生許多盲點，如今誤會未澄清，仇恨反加深，誠屬大不幸。但在美中兩強對峙中，她試量兩岸政治體溫，發現尚未到冰點，似有解凍可能，「除非不惜玉石俱焚，否則雙方有努力空間」。

(中時 )