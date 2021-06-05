美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率訪問團，明訪問台灣，旋風停留約3小時。藍委陳以信對此表示歡迎，但也說此行是美國參議院軍事委員會例行性亞太訪問，不需要視之為台美關係的重要突破。

陳以信說，針對明天3位美國參議員來台旋風式訪問，這對台美關係來說，是正面發展，對此表示歡迎，其中參議員昆斯是接下拜登總統參議員席位的人，也是拜登的好朋友，顯示出此團的重要性。

陳以信指出，然而此行是美國參議院軍事委員會例行性亞太訪問，主要用意是要考察美國印太策略與布局，不需要視之為台美關係的重要突破；在馬政府時期，美國的參眾議院也有60位造訪台灣。

陳以信表示，這次來訪實在太過匆忙，只有短短幾個鐘頭，而蔡英文總統還要到機場與其會面，這種安排難以凸顯對台灣的重視，也沒能安排與立法院外交國防委員會的立委見面，這也是美中不足的地方。

(中時 )