新冠肺炎疫情始終難以平緩，疫苗採購恐怕將成為常態現象。國民黨立委陳以信今天拋出「疫苗彩券」的構想，彩券盈餘支應疫苗購置與施打費用，可夾盎低紓困預算的舉債壓力。財政部長蘇建榮對此允諾，會依據法制面與實務面研究可行方向。

陳以信表示，今年的疫苗購置費用新增267億，變種病毒如果再來，未來說不定還要增添購置疫苗費用。根據《公益彩券發行條例》第六條：發行機構應將各種公益彩券發行之盈餘專供政府補助國民年金、全民健康保險準備及社會福利支出之用。因此，用公益彩券盈餘支應全民疫苗購置與施打費用其實於法有據。

陳以信指出，去年公益彩券銷售額高達1307億，盈餘分配約300億。他建議在不影響目前發行的公益彩券的情況下，發行專期的疫苗彩券，盈餘則用在支應疫苗採購施打，這樣就可以把數百億預算省下來，且因為是用公益彩券盈餘支應，並不會算入紓困預算上限。

蘇建榮回應說，針對特定事件發行彩券確實可以考慮，不過現在的問題是疫情期間很少人買彩券，彩券行也是門可羅雀，甚至還需要紓困。針對「疫苗彩券」的構想，回去會依據法制面與實務面研究可行方向。

(中時 )