首批日本捐贈的AZ疫苗，6月4日下午2時抵達桃園機場，航警在場全程戒護。（圖／本報系資料照）

日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，昨日（4）已抵達台灣。國安高層強調，這項計畫從頭到尾都是蔡政府的最高機密，可說是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。對此，「宅神」朱學恒表示，從疫苗抵台、檢查、封緘、施打到真正產生防護力，共需45天左右，「請問這『45天寧靜作戰』，你的重症患者就不死了嗎？」呼籲政府應努力為台灣爭取更多個「寧靜作戰」，而非用心在取花俏名字大內宣上。

根據《中國時報》4日報導，國安高層稱日本贈台疫苗一事，可謂國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。其關鍵起點，是駐日代表謝長廷在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young），以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，席間討論到疫情的議題。當時，薗浦健太郎提議，可將日本的AZ疫苗提供給疫情正在升溫的台灣，而美國大使楊舟也認同這是不錯的方法，雖「台日美」三方有初步共識，但也都認知到後續待處理的，是複雜繁瑣的法律與政治問題。

朱學恆昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉，針對「十日寧靜作戰」一詞表示，大家儘管可以取各式各樣好聽的名字，不論是「十日疫苗登陸作戰」、「十日台灣大勝作戰」都好，但防疫是一件科學的事，所謂「十日」是錯的，因為疫苗運抵台灣，從檢查、封緘的時間算起，且若以過去流感最高峰一天打30萬劑，不算中間運輸時間假設4天打完，疫苗注射下去後要21到30天才會產生防護力，也就是這批疫苗來台灣後要45天才能產生防疫效果。

朱學恒直言，從6月4日算起的45天，等於要到7月19日左右，「請問這『45天寧靜作戰』，你的重症患者就不死了嗎？你能夠讓他們避免、逃過死劫嗎？如果不能的話，我建議不要取這麼多花俏的名字，說有多麽厲害、多麽可愛然後多麽棒，大家運籌帷幄，可不可以再來十個寧靜作戰？你再來十個寧靜作戰，就有1240萬（劑疫苗）。」

(中時新聞網)