午後雨勢變大，機車的民眾都穿起雨衣，民眾出門也撐起雨傘。（張毓翎攝）

截至今天下午4點，台南市沿海學甲區時雨量一度達62.5毫米，但曾文水庫集水區最大時雨量卻僅20毫米。（張毓翎攝）

嘉南地區30日一早天色轉陰，各地下起間歇性降雨，氣象局針對部分地區發布淹水警戒，但午後雨勢集中在沿海、平地，截至今日下午5點，台南市學甲區時雨量一度達62.5毫米，曾文水庫集水區最大時雨量卻僅20毫米，兩者相差3倍，讓鄉民忍不住感嘆「平地雨下這麼大，都快淹水了，如果下在集水區那該有多好」。

水情嚴峻，民眾都擔心老天爺再不降甘霖，恐怕會進入分區限水，到時生活會更加不便。中央氣象局預測，周末南部將迎接今年第一波梅雨鋒面，果不其然，嘉南沿海、平地清晨6點過後，開始下起零星小雨；山區上午9點左右迎來許久未見的滂沱大雨，讓當地居民忍不住歡呼，祈禱著「希望雨能再下大一點！」。

今日午後雨勢變大，機車的民眾都穿起雨衣，民眾出門也撐起雨傘。由於這波降雨集中在沿海和平地，下午3點左右，氣象局針對台南市北門、學甲、鹽水、新營及嘉義縣布袋、東石、義竹等地區發布淹水警戒，大雨狂炸，多處道路出現積水情形，有鄉民無奈說「雨來了，不知道要哭，還是要笑」。

台南曾文、烏山頭及南化3座主要水庫，截至今日下午5點，累積降雨量分別為48.6、56.0、33.2毫米。曾文和烏山頭水庫合計蓄水率9.39％、蓄水量5522萬立方公尺；南化水庫蓄水率8.02％、蓄水量730萬立方公尺。

目前曾文、烏山頭及南化3座水庫的蓄水率和蓄水量，相較29日都有微幅上升，雖然山區雨勢不大，上游仍持續入流，鄉民集氣祈求未來的雨勢，能多下在山上的集水區。

(中時 )