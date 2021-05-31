吳崢24日快篩陽性被送上防疫專車的畫面。(取自吳崢臉書)

無黨籍台北市議員林亮君特助吳崢24日快篩陽性，隨即被送往檢疫旅館隔離，所幸PCR檢測結果為陰性，於昨(30日)離開檢疫旅館，他開心的在臉書曬出在檢疫旅館附近的照片，並說「我出來了」，更感謝所有辛苦的護理師和醫師。

吳崢24日在臉書透露，「快篩陽性，突然就被送上車載走了...好不真實，等待PCR進一步確認，希望是偽陽」，後來也說自己被送到在台北車站的防疫專責旅館、台北凱撒飯店，並陸續po出新貼文向外界分享隔離中、在等待篩檢結果出爐的生活，以及快篩站的經歷，引發不少網友關注。

一直到了30日，吳崢終於在臉書宣布，「我出來了！！！感謝台北凱撒大飯店所有工作人員的照顧感謝所有辛苦的護理師和醫師！1212、622、615你們也要早日畢業喔，Im back！(趕快回家繼續待好)」。他也附上一張興奮的自拍照，已有超過2.1萬人按讚。

不少網友紛紛留言寫下，「隔離日誌滿有趣的，感謝，辛苦了」、「又是英雄好漢一枚」、「怎麼有出獄的感覺，恭喜」，立委賴品妤也說「恭喜，寄一包螢光咖哩給你壓壓驚」。

另外，林亮君30日下午也在臉書貼文指出，最後一位同仁的PCR報告稍早出爐，為陰性，全員平安，僅有先前的一名確診案例，在檢疫所的同仁返家後，會自主健康管理至6月7日、確診者居家隔離7天，再次感謝各界關心，更感謝醫護人員及凱撒飯店服務人員，希望大家健健康康，期盼台灣順利度過疫情難關。

(中時新聞網)