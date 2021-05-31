4年前富少許育呈深夜酒駕闖紅燈，撞飛樂團主唱林庭楷搭載女友蔡喬亘的機車，造成女死男重傷，許男遭依酒駕致人於死輕判1年6月，肇事逃逸判刑1年，合併執行2年定讞，他去年9月入獄，本月21日已獲假釋出獄，入監不到1年。

許男，2017年11月29日凌晨在台北市士林區小吃店喝酒後，開車沿中正路由西往東行駛，行經交岔路口時，他未遵守紅燈號誌指示，以高速從後方追撞同向騎著機車正在停等紅燈的林男與蔡女，林男受傷、女因顱內出血送醫前已死亡。

許男酒駕肇事後未留置現場等待警方前往處理，也未協助將傷者送醫隨即開車想要逃離現場，但因車輛撞擊毀損，無法加速駛離，再加上目擊民眾協助追緝，許男最後將車輛停在路邊，經警方到場處理後，發現許男酒測值高達0.71，檢方將許男起訴。

一審考量許男賠償對方1300萬元，並獲得林男及蔡女父母原諒，將他減刑後依酒駕致人於死輕判1年6月，肇事逃逸判刑1年（檢方也未上訴已確定），合併執行2年；許男主張已賠償高額賠償金，且他犯後積極認錯，提上訴請求輕判。

高院認為許男酒駕肇事，造成正值人生展開發展、年僅28歲的蔡女無辜遭此橫禍而當場死於非命，就算獲得蔡女父母原諒，許男犯行也沒有情堪憫恕之處，不予減刑，依酒駕致死罪將許男改重判4年6月，但遭撤銷。

高院更一審將他涉犯酒駕致人於死部分，改判1年6月，與肇事逃逸定讞部分，裁定合併執行2年確定，許育呈去年9月17日起入監執行，法務部今年5月21日核准假釋，法院也裁定他假釋中付保護管束。

(中時 )