王宥忻分享婚姻維繫秘訣。（固力狗娛樂提供）

王宥忻近日忙於YT網路節目《新創大戰：START UP WARS》，由於大S日前驚傳10年婚變，王宥忻大方分享自己維繫10年婚姻的秘訣，表示：「因為老公是和自己是二婚，自己與老公的前妻相處融洽，之前沒有疫情時，每年的家族旅遊都會邀請公公、婆婆和前妻與前妻的兩個小孩自己一家四口一起同行家族旅遊，雖然這個情形在一般人的家裡實在不可能發生，但有時維繫夫妻感情要同理心，如果做一件事大家都很開心就不要設限太多。」她偶爾也會和老公吵架鬧脾氣，非常生氣時，王宥忻會想到「他有天也會死」，再大的情緒都會釋懷，「自己控制好情緒後再好好跟對方溝通，找出兩人都可以接受的方式繼續生活」。

由於疫情肆虐啟動三級警戒，全國各級學校同步停課、在家中遠距離上課，很多父母因此紛紛抓狂，之前推出親子書《抓狂父母拯救計劃 》的王宥忻，提及自己的兩個孩子目前也遭遇同樣情形，「哥哥上課不認真想要跟同學玩，所以常常重點都沒有劃到，然後要花更多的時間來補習跟複習，後來我請自己哥哥去問班上前幾名的同學他們上課都在幹嘛、在家都在做什麼？哥哥回說『他們每次上完課之後就會趕快把功課寫完，上課認真的畫重點老師說的重點就是會考的內容！這樣複習就會很快』，此後我發現這幾天他上課的專注力就有越來越提升」。

王宥忻認為，有時候跟孩子溝通不必急著給答案，透過問題讓他們自己思考，除了讓他們更有判斷的能力之外，也會讓他們自己做決定，「這樣我們父母才能越做越輕鬆。對我來說成績不是最重要的，我重視的是當他們擁有正確學習的態度及學習的能力以後不管學什麼速度都會很快，也會更快樂更有自信」。

(中時 )