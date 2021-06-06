1名中低收入男子15年前與前妻離婚，當時離婚協議指出若男子日後有不動產，在前妻未再與人同居、改嫁下，需給付對方25%市價作贍養費；而男子在去年獲贈1筆千萬元土地，前妻獲知後依協議要求240萬不成，雙方鬧上法庭；男子說曾目睹對方與另名男子過夜，認為已不須給付，法院則認為過夜不等同同居，判男子仍須給付。可上訴。

判決書指出，男子稱15年前因前妻沉溺賭博與疑似外遇，感到蒙羞下急忙與對方離婚，才會答應對方離婚條件，即日後他若有房地產，需分給對方25%作贍養費；而他在去年獲父親贈與市價千萬元土地，前妻因而要求240萬不成怒提告；他向法官陳述，2人15年來幾乎無交流，2個兒子全由他扶養，而前妻對於他獲贈土地沒有任何貢獻，要求240萬不合理。

男子表示，他長年以來都是中低收入戶，2017年健康惡化，曾住院長達半個月以上，領有重大傷病證明，每個月收入平均不到2萬元，就連去年父親贈與的土地，他還要借錢支付土地過戶費及贈與稅；此外，他提及當年與前妻的離婚協議，若對方再嫁或與人同居就不用給贍養費，他說鄰居經常看到前妻與1名男子過從甚密，男子還會在對方家過夜，他也曾目睹過。

法院表示，男子當年簽離婚協議並無不公平之處，而男子指稱有其他男子與前妻同居，依證據判斷對方僅過夜、不算同居，且前妻也沒有再嫁，因此判決男子須依照離婚協議，給付土地市價的25%數額，等於240萬餘元給前妻當贍養費。可上訴。

(中時新聞網)