新冠肺炎本土疫情延燒，國民黨青年部主委陳冠安指出，過半民眾認為這次疫情危機，係屬人禍有關，他並觀察網路社群討論，發現綠營負面聲量大漲，衛福部長陳時中成為負面聲量王，疫情討論藍營吃香綠營吃鱉，現在的蔡政府已面臨民意全面崩盤的情形。

陳冠安今（31日）在臉書發文表示，近來，由於3+11決策曝光、疫苗爭議、篩檢與封城等相關防疫措施的討論，網路社群對整體疫情的討論，又出現新的趨勢，他這次對比近兩周的疫情大數據，也就是16日至22日與23日至29日的大數據來看，民進黨在「疫情」的社群討論裡，已然出現負面聲量大漲，在這個議題面臨全面崩盤的情形。

民進黨負面聲量大漲。（圖片摘自陳冠安臉書）

首先，陳冠安觀察到，綠營負面聲量大漲，在過去，民進黨通常能透過「疫情」討論在社群加到分，甚至成為總統蔡英文與行政院長蘇貞昌施政滿意度高居不下的主要原因，然而正如同他日前所做的分析與預測般，目前「疫情」對綠營來說已成負分議題。

陳冠安指出，對比這兩周，綠營很明顯地又再度呈現負面聲量上升的情形，以每個心情數所產生憤怒數的心情憤怒比來看，社群對整體「疫情」的心情憤怒比略為上升，從0.011提升到0.015，這相當可能與台灣民意基金會的調查，顯示有過半民眾認為這次疫情危機係屬人禍有關，因為無論是陳時中、蔡英文，還是民進黨，三者的心情憤怒比都顯著提升，顯示整體社群對心情憤怒比的上升，很可能是對民進黨政府不滿所導致。

其次，過去被認為是抗疫第一功臣的陳時中，陳冠安稱，相當驚人的是，現在陳時中成為負面聲量王，在23日至29日這周已經成為臉書社群裡，討論「疫情」時最令人憤怒的政治人物，心情憤怒比大增1.45倍，高達0.055，一個人就佔「疫情」憤怒數的近四分之一，可以說是榮登負面聲量王的地位，這自然與陳近期的表現有直接關聯，包括校正回歸事件、疫苗政策，以及指揮荒腔走板。尤其3+11事件新聞的出現，更是讓陳時中在29日當天收穫近4.2萬個憤怒數，佔一周的4成左右。

最後，陳冠安發現，國、民兩黨則出現相當有意思的變化，首先是國民黨的總聲量雖然增加2.3倍，但心情憤怒比卻有顯著減少，從0.035降低到0.03，也就是說，在成功增加網路討論的同時，減少負面聲量比重。反倒是民進黨在總聲量成長1.45倍的同時，心情憤怒比卻有所提升，從0.034增加到0.039。

陳冠安從趨勢分析，在臉書社群對「疫情」的討論裡，民進黨不只被討論的多，且負面聲量比重從之前與國民黨的五五開，在短短一個禮拜之間，就超過國民黨，成為眾矢之的。而從陳時中、蔡英文的高心情憤怒比，以及上升的趨勢來看，在未來很可能會持續讓綠營陷入選後前所未見的負面聲量風暴，成為蔡政府民意崩盤的關鍵因素。

(中時新聞網)