新冠肺炎目前全國確診人數已破萬人，死亡人數也已逾兩百多人，其中佔染疫七成比例的雙北，是目前醫療資源最吃緊的區域。新北市議員陳偉杰表示，相較於臺北市，新北市的醫療資源更是相形見絀，幾乎全靠侯友宜市長以有限的資源來抗疫苦撐。但還等不到中央醫療資源挹注，就先得到民進黨中央及地方民代政治口水的批判。

陳偉杰表示，新北市作為全國人口最多的行政區，醫療資源卻不及臺北市的一半。根據醫療分區劃分，雙北屬於同一個醫療區，目前正值疫情危急關頭，衛福部理應主動主導分配醫療資源，何須由臺北市柯市長提出？日前柯市長怒嗆民進黨政府：「中央不要只坐在辦公室裡鬼扯！」其實就是公開指責民進黨政府對於地方資源搞不清楚狀況，反而是雙北兩位市長在本次疫情的指揮控制上只能自己運籌帷幄，中央嘴巴說全力協助卻沒有實際作為。既然民進黨政府毫不作為，地方只好自立自強，聯手度過難關。陳偉杰指出：「一切都是因為民進黨政府距離人民太遙遠了！」

陳偉杰特別強調，這次全國疫情大爆發讓民眾看清兩件事：第一、地方資源分配不均，突顯出民進黨政府與民眾的距離太過遙遠，早就忘記地方與民眾的需求是什麼；第二、國內疫苗缺乏，代表民進黨政府過去一年多以來的驕矜自滿與怠惰。陳偉杰議員比喻說「海水退潮後就知道誰沒穿褲子」，因此疫情一旦爆發就只能用大內宣來掩蓋束手無策的事實。陳偉杰議員更直指民進黨政府在疫情爆發時的態度就是「權力都在中央，責任甩鍋地方」，疫苗採購好似「超前部署」其實也是「臨時抱佛腳」，最終還得靠日本、美國的國際援助，也讓許多民眾發現民進黨政府其實做的準備根本不夠！

目前疫情尚未露出趨緩的曙光，每天下午2點民眾仍聽不見中央對於疫情控制的正面分析，只聽見民進黨政府對日、美協助致贈疫苗與所謂「有功人員」的歌功頌德。陳偉杰強調，國人對於國際援助理當表示感激，但當蔡英文總統說出「對於用心付出幫忙的人，不需要酸言酸語，團結力量才會大」的一番話，相較於民進黨政府對於民間主動提出捐贈疫苗之事置若罔聞，甚至官員還反諷「我敢說現在就是買不到」的酸言酸語是何等諷刺！陳偉杰語重心長地說：「這個政府究竟還能有什麼作為呢？」

(中時新聞網)