國內新冠肺炎疫情嚴峻，但6月14日端午節即將來到，不少民眾在猶豫是否要返鄉過節。行政院長蘇貞昌今日表示，請國人盡量不要移動，用視訊、電話連絡，也請不要去搶車票，政院也已做了總量管制。

蘇貞昌指出，每一個人做好自己的防疫，就能保護自己、家人跟國家。雖然端午節快到了，但盡量用視訊、電話聯絡。

蘇貞昌說，南來北往，病毒難免散布出去，這次的端午節，交通運輸車票已經做了總量管制，民眾不要別再想要搶爆，請國人務必配合。

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(中時 )