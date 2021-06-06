端午返鄉潮恐成防疫問題 蘇貞昌：車票已限量 沒事不要移動 13:182021/06/06 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院院長蘇貞昌。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情嚴峻，但6月14日端午節即將來到，不少民眾在猶豫是否要返鄉過節。行政院長蘇貞昌今日表示，請國人盡量不要移動，用視訊、電話連絡，也請不要去搶車票，政院也已做了總量管制。 蘇貞昌指出，每一個人做好自己的防疫，就能保護自己、家人跟國家。雖然端午節快到了，但盡量用視訊、電話聯絡。 蘇貞昌說，南來北往，病毒難免散布出去，這次的端午節，交通運輸車票已經做了總量管制，民眾不要別再想要搶爆，請國人務必配合。 沒疫苗封也沒用！柯文哲神解封城可能性 再補刀：也許中央有政治考量 彰化縣增8確診 醫院群聚追蹤3病患染疫 出院後傳給家人 端午連假不返鄉 高鐵單日上萬張退票 (中時 ) #端午節 #蘇貞昌 #車票 #移動 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱區返鄉學子採檢專案如期啟動 嘉市府籲：勿為了篩檢返鄉 15:492021/06/07 生活 蔡英文籲端午節不要移動 承諾爭取更多疫苗 15:572021/06/07 政治 被罵到不敢返鄉 高鐵訂票狂退1萬張 10:092021/06/07 生活 行政院宣布三級警戒延至6／28 網站立即過載難以連上 11:402021/06/07 科技 端午將近 民怕「包中」肉粽業績掉3成 業者不漲價苦撐 14:582021/06/07 生活 三級警戒延長至28日 中市議會停會將配合延長 13:212021/06/07 政治 端午美食 細說台南美粽 17:122021/06/07 生活 三級警戒再延 林務局所屬森林育樂場域同步暫停開放至6／28 13:152021/06/07 生活 盧秀燕籲中央 對端午連假做出全國一致性的規定 15:542021/06/07 生活 台中東區家庭群聚增2確診 累積達11人 04:102021/06/07 地方新聞 蔡英文談話呼籲端午節不要移動 PTT鄉民狂噓：滿滿的幹話 21:232021/06/07 政治 政治熱門新聞 看到蔡政府只會搶功 施正鋒忍不住怒嗆一句 - 政治 民進黨搶收割 趙少康嘆：蔡英文卻不答這2問題 - 政治 六都市長疫情「民調」出爐 第一名竟是他 - 政治 滿意政府宣布全國三級警戒延長嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 不要以為南部鄉親很好騙 謝龍介爆美日捐台疫苗秘辛 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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