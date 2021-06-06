美國3位聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯今天(6日)率團訪問台灣，並宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。資深媒體人陳揮文認為，天下沒有白來的疫苗，美、日送我們疫苗，是因為蔡總統執政，對他們的國家利益有幫助。

陳揮文6日在政論節目《新聞大白話》中表示，3位美國參議員抵台後，總統蔡英文去機場接待，不對等，當然我們吃虧了，這些都是大內宣、大外宣的綜合。但是天下並沒有白吃的午餐、也不會有白來的疫苗，日本送我們疫苗、美國送我們疫苗，後面是要幹嘛，我們不曉得。因為之前美國衛生部長來，萊豬就開放了；這3位參議員來台，背後有什麼的目的，我們並不曉得。

美、日為什麼送我們疫苗？陳揮文認為，因為蔡總統執政對美日國家利益有幫助，他們需要蔡總統、他們需要民進黨，因為他們都拿台灣去箝制大陸，由於我們跟大陸特殊的關係，美國跟日本是吃定我們了。因為疫苗，現在變成這種狀況，而蔡總統領導國家的方向錯誤，也是我們要付出的代價。

陳揮文指出，美國送韓國101萬劑嬌生疫苗已經到了，因為南韓有美軍，它是怕美軍感染，所以給南韓的部隊施打疫苗。南韓用三星的半導體去換，那我們有護國神山，蔡總統為什麼不去換呢？為什麼把車用晶片送給德國之後，結果什麼都沒換到，我們有台積電，難道不會去談嗎？他質疑，這3位美國參議員抵台是來談事情的，至於後面在交易什麼，全部的代價也是我們在付。

(中時新聞網)