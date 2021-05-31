31日根據日本讀賣新聞（Yomiuri）報導，日本正考慮要求這些入場觀看東京奧運會民眾，必須出示採檢陰性結果或有注射過新冠疫苗證明，雖然目前一般日本人對反對舉辦這次東奧聲浪還是很高。

算一算，距離東奧復賽還不到兩個月，第四波新冠病毒肆虐下與疫苗接種率無法快速增加，日本社會對這個運動盛事已經由期望轉變成失望。

目前，來自國外運動迷已被禁止入場，到了六月份也會有比較清楚輪廓，知道日本民眾是否可進場觀看比賽。不過，如果可以的話，還會有什麼樣不同的規範。

讀賣新聞31日報載，到場民眾除了禁止大聲歡呼與擊掌等，容易傳染病毒途徑外，同時，日本政府正考慮，是否要求進場觀眾在參加奧運會前一周內，出示陰性採檢結果。

此報告一出，也引發社交媒體上千篇撻伐文如雪片般飛來，都痛批日本政府偏要選在疫情這麼嚴峻時，還要繼續舉辦奧運。

有網友就說，如果看奧運時不能吃東西，大聲呼喊或擊掌加油，那麼買票進場觀看與付出這麼貴的採檢費用就沒有意義了。

日本政府發言系統無法針對上述消息立即回應，東京奧委會也是。

28日，日本將東京與數個地區的緊急狀態延長實施至6月20日。儘管新染疫者數量漸減，近日重症病患卻屢創新高。

日經新聞（Nikkei）31日也公佈一項最新民調，超過60%日本受訪者贊成取消或延辦這次東奧，而這一結果也與其它媒體之前的民調都差不多。

原訂2020年舉辦的東奧已延遲一年，日本政府與國際奧委會（IOC）也曾堅定表示，7月23日至8月8日的奧運會，將會在嚴格防疫規定下舉行。

(時報資訊)