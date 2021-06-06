美洲區資格賽最終戰，由美國以4比2擊敗委內瑞拉，搶下東京奧運棒球門票。（路透）

美國隊在美洲區資格賽奪下第1名，取得東京奧運棒球門票。（路透）

東京奧運棒球美洲區資格賽，地主美國隊以4比2擊敗委內瑞拉，在超級循環賽以3戰0負的戰績搶下第5席東奧門票，而落敗的委內瑞拉將與多明尼加將轉往墨西哥爭最後一張奧運門票。

美國隊在2019年12強賽失利，在季軍戰以2比3不敵墨西哥，只能寄望美洲區或最終資格賽，爭奪前往東京的門票。

此次美洲區資格賽，美國與多明尼加、尼加拉瓜、波多黎各同為A組，在預賽取得2勝0負（與波多黎各之役原因雨延賽，後因無關晉級資格取消），以分組第一之姿晉級。

來到超級循環賽（Super Round），美國與委內瑞拉先握有1勝優勢（預賽成績保留），美國首戰先以10比1輕取加拿大，今天只要再勝就能搭上前往東京的列車。

委內瑞拉雖然在3局上靠著開路先鋒裴瑞茲（Hernán Pérez）敲出左外野陽春炮，助隊先馳得點，但美國在4局下展開反攻，攻下2分逆轉，5局再添1分將領先擴大至3比1。

雖然委內瑞拉在6局追回1分，但美國在7局下靠著弗雷塞（Todd Frazier）陽春炮穩住勝果，最後就以2分差勝出，美國取得第5張東京奧運棒球門票。

目前東奧棒球項目已產生5席，分別是地主日本、墨西哥、韓國、以色列及美國，美洲區資格賽第2的多明尼加和第3名的委內瑞拉將轉往墨西哥參加最終資格賽，爭奪最後一席東奧資格。

(中時 )