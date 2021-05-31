盧秀燕罕見動怒砲轟中央：「現在是怎樣？疫苗呢？」

國內疫情持續升溫，疫苗卻極為有限，台中市長盧秀燕今天(31日)表示，「全民打疫苗是台灣疫情現在唯一的解方」，「可惜全國疫苗少得可憐，一劑難求，就連醫護、警消人員都缺疫苗，更何況是2千多萬國人同胞」，她罕見動怒，詢問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心「疫苗呢？現在是怎樣？」。網友紛紛回應表示，「台中有盧市長，真的很不錯」。

盧秀燕說，2300萬人民現在都膽戰心驚在過生活，因為怕染疫，我國的醫療體系和人員幾乎要崩潰掉，我們全國的學生都關在家裡無法出門，各行各業沒辦法做生意、沒辦法養家餬口，全民很憤怒。

圖為衛生環境清潔人員進行消毒作業。(圖/本報資料照)

盧秀燕並強調，她呼籲蔡總統不要畫大餅，疫情不是今天才發生，最近就算陸續撥發一些疫苗，但全台縣市加總起來也不過是70、80萬劑，少得可憐；她還說，現在是怎樣，太離譜了，請蔡總統、蘇院長六月份務必給大家打疫苗。

盧秀燕記者會剛說完，也引起不少網友熱烈討論，有許多網友在盧秀燕臉書回應，「台中的新聞記者會很專業」、「很抱歉，上次立委我選的是綠營。很遺憾，到目前為止，沒看到西屯的那一位為進口疫苗向中央發聲！下一次不會選他了」、「如果還是前任林市長，台中人就慘了」。

(中時新聞網)