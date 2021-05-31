永豐銀行統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案、與泰陽光電簽訂總金額30.25億元的聯合授信合約，此案由永豐擔任管理銀行並邀集9家金融同業共同主辦，資金投入建置位於嘉義縣義竹鄉的50 MW溫室科技養殖電廠，配合政策推動漁電示範案場，達成土地多元利用，也是目前最大規模的漁電共生電廠。

永豐銀行總經理莊銘福表示，此案同步解決漁民在極端氣候遭遇的養殖困境並優化養殖環境，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；預計今（2021）年第4季開始正式發電，共創漁業、綠能雙贏。

莊銘福表示，永豐銀行自2012年起跨足綠色金融領域，協助台灣企業接軌RE 100（100％再生電力）的全球趨勢，融資電廠涵蓋屋頂型、地面型及水面型等；前年啟動籌組大型水上型及地面型太陽能電廠聯貸案，以擴大綠色金融服務範疇；迄今，永豐銀行融資合作的裝置容量約達0.75個核電廠。

永豐銀行4月也與高雄市政府簽署「漁電共生專案貸款合作備忘錄」，預計投入100億資金，支持發展漁電共生。莊銘福表示，秉持以金融支持綠能產業發展，永豐銀行提供多元商品及服務、推動綠能產業創新交易型態，例如，首創民間綠電交易融資架構或攜手售電業者打造網路交易平台，建構創能、儲能、節能及綠電交易生態圈。

除力挺綠能發展，永豐銀行積極落實響應ESG永續發展，於去（2020）年簽署「赤道原則」，成為國銀第6家、全球第102家赤道銀行；繼發行首檔綠色債券及可持續發展債券後，本月則發行全台首檔社會責任債券。未來，將持續全方位實踐ESG為目標，共推企業永續。

向陽集團董事長陳貴光表示：「創新太陽能結合溫室科技無毒養殖相關專利，可以提供漁民耐候禦寒最佳養殖環境。」向陽全力與嘉義縣及地方政府，在永豐銀行支持下，聯合9家金融同業共同在布袋鎮及義竹鄉發展漁村再造，將一般傳統野外養殖徹底升級為溫室科技養殖專區，漁民安家立業也吸引青年返鄉發展，實現多方共贏並善盡企業社會責任。義竹電廠第一階段發電量的減碳效果，約當87座台北大安森林公園的吸碳量，未來將持續發展擴充，秉持「友善環境 人人有責」帶動集團成長新動力。

(中時 )