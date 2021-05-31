新冠肺炎疫情嚴峻，面對確診人數不斷攀升，讓民眾心理壓力也驟升，諮商心理師公會全國聯合會即日起至6月30日止推出「心宅配．心生活」公益心理健康網路支持方案，免費提供線上單次一對一心理諮詢、心理健康講座與主題式小團體服務，本次活動率先與長期關注社會議題的中國人壽合作，獨家支持行政建置費用，讓有需求的醫護、防疫人員與民眾均可即時取得心理專業資源。

疫情當前，民眾無法面對面心理諮商服務，加上目前通訊心理諮商的核准在許多縣市仍處於卡關的狀態，為了在疫情最嚴峻的當下，也能讓民眾接收到適當的心理健康資源，諮商全聯會理事長黃雅羚特別組織專案小組，號召具有國家考試合格的專業諮商心理師，並在疫情期間以公益且無報酬形式，提供民眾心理健康服務，盼能因應心理危機、穩定民心的良善效果，目前已有超過200位來自全國各地的諮商心理師參與此公益服務，預計將可服務2萬5千人次以上。

此公益心理健康支持方案提供3種線上服務，分別為「單次一對一心理諮詢」、「心理健康講座」和「主題式小團體」，單次心理諮詢為30分鐘的服務，諮商心理師會針對因疫期情間各項因素產生焦慮、恐慌、憂鬱等情緒，給予情緒調適與自我照顧的建議，必要時提供資源轉介。

心理健康講座則針對紓壓放鬆、家庭關係與生活適應等主題演講，民眾可從中學習必要的知識；主題式小團體則讓民眾有機會彼此分享經驗，並一同在夥伴的陪伴下學習自我照顧。透過上述的線上服務方案，讓人際間的溫暖與連結不受限於疫情下的社交距離。

目前「心宅配．心生活」心理健康網路支持方案已建置官方網站（https：／／reurl.cc／a9r6WZ）和LINE公益帳號（＠TCPUCANHELP），特別感謝Google、LINE提供技術支援、MENU店＋提供預約系統，一起響應本公益方案，讓民眾可依自己需求線上預約服務。

諮商全聯會副理事長羅惠群期待透過此次「心宅配．心生活」的推動，能讓政府部會意識到以通訊形式提供心理專業服務已是時代趨勢與特殊情況必須策略。

(中時 )