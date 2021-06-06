今年國中教育會考今天考自然科及英語科兩科，分別有16人、15人缺考，到考率分別為97.44％、97.60％，整體應試秩序良好。教育部表示，會考成績單將於11日寄發，參加補考的考生要升學，將以外加名額錄取。

今年國中會考補考共有625名（含大陸考場441名考生及國內184名解除居家檢疫及居家隔離之考生），上午進行自然及英語科(閱讀及聽力)考試，考試於中午12時30分結束。

闈場內共同參與組題、印卷、分卷、安全維護及試務支援等工作的44位試務人員，經過9天的辛勞，在全國試務會副主任委員、國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心副主任曾芬蘭率領下，陸續步出闈場，圓滿完成任務。

今年國中教育會考補考各科試題及參考答案，今日下午2時後已公布於全國試務會網站及國中教育會考網站。參加補考考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷讀卡掃描闈場，進行讀卡、掃描、閱卷等工作，並預計於6月11日上午8時起開放網路成績查詢。

教育部表示，參加今年國中教育會考補考的考生，後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益；另已確診無法參加補行考試之考生，將以專案協助後續入學。

(中時 )