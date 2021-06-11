國中會考今天放榜，因應防疫，嘉義考區試務主辦學校嘉義女中表示，今年「成績複查」現場繳件、傳真繳件、線上繳件等3種方式，受理時間自6月15日至6月16日每日9：00至16：00。

嘉女表示，成績複查作業採取3種彈性方式辦理，現場繳件至嘉義女中警衛室；傳真繳件之傳真號碼（05）2258563；線上繳件則連結表單，

嘉女表示，不論採以上何種申請形式，均需準備下列資料(1)嘉義考區110年國中教育會考複查成績申請表暨結果通知書。請下載國中教育會考簡章第54頁 下載連結點 嘉義女中網站＞＞相關資源＞＞110年國中教育會考專區。

(2)申請資格之證明文件正本（如：准考證、學生證、身分證、戶口名簿等，驗畢歸還）。 (3)成績通知單（驗畢歸還）。 可返回集報國中領取或請國中端承辦組長寄送電子檔。 (4)一般中式12K標準信封1個，以寄發複查結果通知書。 a.信封尺寸約23cm×12cm。 b.應填妥收信人姓名、地址。 c.應貼足新臺幣35元郵票。 (5)複查費用：每科新臺幣50元整。

現場申辦者，費用於現場繳交。傳真與線上繳件者，須先完成繳費，並傳送繳費證明資料圖檔。