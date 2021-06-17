嘉義縣中埔鄉一名73歲張鄭美霞女士，6月1日騎腳踏車出門後就失聯，至今仍無音訊，中埔分局警方過濾監視器發現，張姓婦人最後出現地點在行嘉吊橋，救難協會13日也搜索附近流域未果，家屬近日在臉書上貼出尋人啟示，若找到人願意以20萬元答謝，希望能找回媽媽。

中埔分局副分局長林乙皓表示，接獲報案後隨即調閱監視器，從慈玄宮前的監視器發現張姓婦人停好腳踏車後，從行嘉吊橋南側入口進入，但未從兩側走出來，因此請救難協會協尋，13日嘉義縣市救難協會、市特搜隊、太保救難協會、雲林救難協會、高雄六龜飛鷹大隊等單位也在八掌溪流域地毯式搜索未果，後來陸續接獲民眾通報疑似張婦身影也都會同家屬前往指認，但都非張姓婦人，目前仍在積極尋人中。

尋人啟示上寫到，張姓婦人年齡73歲，身高152公分，體重53公斤，頭髮花白，失蹤當天穿著紅色漁夫帽、白色淺色條紋長袖、花色圖案的白色褲子及白色鞋子，若民眾有看到請聯繫家屬或警方。