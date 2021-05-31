國內疫情不斷升溫，各種疫苗採購傳聞不斷，蔡英文總統今(31)日下午5點在總統府針對防疫工作與疫苗進度發表談話。對此，前副總統呂秀蓮表示，大家以後都會去見閻羅王，她希望蔡英文能處理好，這是修一個功德，她更因為疫情嚴峻，為蔡英文感到難過，還要蔡別把質疑的聲音當敵人，並透露在一月時蔡英文曾向她保證防疫沒問題，以及衛福部長陳時中對她的避而不見。

呂秀蓮31日在政論節目《少康戰情室》中表示，因為自己上次的4個緊急聲明，有提到說要調查，蔡英文當然必須要澄清，而除了炒股票，她還發現一個很弔詭的事情，就是龍巖的股票也在上漲，呂秀蓮認為這反映出，好像大家覺得死亡越來越接近，現在應該超越黨派意識，因為人命只有一回，台灣人口已經下降，全世界本來把台灣當模範，不要讓別人反過來把台灣當笑話。

呂秀蓮也喊話蔡英文，「在妳的任期之內，把這件事做好，是修一個功德，因為我們每個人以後都要去見閻羅王，前面那麼風光，結果這次這麼嚴重，我真替妳難過」，當有人提出質疑時，不要把他們當敵人看待，「一月份我就跟妳講到這件事，妳還跟我保證絕對沒有問題，可以處理好」。

呂秀蓮透露，不久前她想和衛福部長陳時中見面，「結果他拒絕見我，答應要打電話給我，也都沒有打電話，我這麼著急，民進黨的朋友，不要說我不甘寂寞要淌這個渾水，我是為天下蒼生請命，這個時候不是要搶救生命的時候嗎？」

呂秀蓮呼籲，不要擺官僚，不要建立新威權，生命只有一次，執政只有幾天，她希望這時候要全國大團結，並對「全島一命」的說法表示反對，因為這樣忽略離島，我們是全國、全世界一命才對，離島也要多關心，因為他們醫療時在太薄弱。

(中時新聞網)