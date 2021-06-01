高雄警方昨晚獲報，大寮區包宮廟前有大批不明人士聚集鬥毆，立刻出動快打補部隊，但鬥毆滋事份子已經一哄而散，現場卻還留有13男2女。經過搜查，從這批人士開來的自小客車上，查獲8支球棒及高爾夫球杆，事後將持有球棒的8人帶回偵訊，另外現場所有人也因違反防疫規定，通通吃上一張罰單函送裁罰，據了解，雙方是為了債務糾紛相約外出談判，未料卻遭警方一網打盡。

警方調查，陳姓男子昨天晚天晚間駕車載著4名友人男子，同時召集其他好友一起前往大寮區包公廟前討債，現場共有12男3女，附近民眾見到有大批人聚集，立刻向警方報案有人發生鬥毆，立刻出動快打部隊趕赴現場。

警方從開來的自小客車上，查獲8支球棒及高爾夫球杆，事後將持有球棒的8人帶回偵訊，另外現場所有人也因違反防疫規定，通通吃上一張罰單函送裁罰。(戴志揚翻攝)

警方到場後，現場的都還裝作若無其事，並無鬥毆打架，員警立刻喝斥所有人蹲在地上受檢，果然在陳姓男子的車上搜出3支球棒，另外在陳男友人車上，又搜出4支球棒。

員警查詢身分後，將現場戴有球棒的8人帶回警局偵訊，但是所有人對於深夜聚集的理由都顧左右而言他，還稱僅是在現場聊天聚會，但警方調查後，發現對方疑為債務糾紛進行談判，依社會秩序維護法移送。不過現場因超過10人聚集，已違反防疫規定，員警也對所有人予以開單函送衛生局裁罰。

(中時新聞網)