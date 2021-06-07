龜山警分局迴龍所6日接獲新北警方協勤要求，稱有確診移工逃竄藏匿在龜山迴龍一帶，迴龍警根據監視器在老舊公寓逐戶尋人，順利在半小時內查獲移工，送林口檢疫所，桃園市長鄭文燦7日在防疫會議讚是跨縣市合作，確保確診者不會趴趴走，將風險降到最低。

鄭文燦說，新北市政府警察局昨提出協勤要求，指有確診移工失聯，經搜查發現藏匿在龜山迴龍地區，龜山衛生所和轄區迴龍派出所下午5點半掌握資訊，6點10分就找到確診的失聯外勞，立刻送到林口檢疫所，他讚是跨縣市合作表率，確保確診移工不至於在桃園趴趴走，將風險降到最低。

據了解，失聯的40歲女印尼籍移工，是看護工，今年1月失聯後到各大醫院當臨時看護工，日前到新北某醫院服務，卻在入院前檢出發燒，被拒絕入院並做PCR篩檢，豈料後來呈陽性反應確診後，通知到案即失聯，一路調閱監視器才發現她輾轉到了龜山迴龍。

警方調閱監視器發現她轉進一處老舊公寓，衛生所、新北警和迴龍警7人全套隔離衣逐戶尋人，順利找到失聯的印尼籍女看護，以及藏匿的60歲杜姓友人，據悉杜男狀況外，不知女移工已染疫，現場還和防疫人員大小聲，目前已居家隔離採檢，衛生局將徹查，不排除對杜男開罰。

(中時 )