家住屏東市的饒姓夫妻15時相約攀爬笠頂山，從第三登山口入山，2人約走1個小時路程到5K處後，見雨勢又轉大，55歲饒夫提議要趕緊下山，並由饒夫走在前頭，但在相約的停車場未見丈夫身影，妻子趕緊報警，警消出動前往救援，並在深夜10時許在4至5K處尋獲饒夫，雖身無外傷，但已無生命跡象。

妻子難過表示，2人下山時相距一段路程，下山途中曾聽聞一聲呼喊，惟查四周無異，於是持續下山至第三登山口，但到登山口後卻未見丈夫抵停車場，才會在下午6時30分許報案。

警消派遣第一大隊、特搜大隊、瑪家與三地門分隊前往，共計派遣各式車輛5車、15人，屏東特搜大隊副大隊長陳世鴻晚間10時回報發現失聯者跌落山谷，已無生命徵象，現場架設繩索將失聯者拉起，協助搬運大體至登山口，後續交家屬及員警處理。

搜救過程中，有一名義消遭青竹絲咬傷，送醫後所幸並無大礙。饒妻表示，夫妻平常即有攀爬白賓山及笠頂山習慣，且丈夫平日並無心血管等慢性疾病，內埔警方已製作相關筆錄報驗，正釐清死因。

(中時 )