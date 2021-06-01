周一為美國陣亡將士紀念日，美股休市一天，亞股的日、韓股早盤漲跌互見，台股今(1日)開盤以17098.49點、上漲30.06點開出，台積電開盤上漲1元，以598元開出，有望挑戰600元大關，聯電開盤小漲0.2元，開在53.2元，面板三虎友達、群創、彩晶開高，長榮、陽明、萬海貨櫃三雄也有約2%的漲幅，推升指數向上至17184.30點，漲逾百點，至於備受爭議的高端疫苗還沒開盤就有3000多張掛跌停板的賣單，開盤果然又被打到跌停板315.5元。

台股31日開高走高，終場加權指數以17068.43點作收，上漲197.57點，收復萬七大關，不過，月線收黑下跌498點，終止連6個月收紅的走勢，電子股的半導體、面板以及傳產的鋼鐵、航運走勢強勁。

法人表示，過去一段時間電子股走勢較弱主要是因為之前股價漲太多，使得本益比偏高，近期久旱逢甘霖有望使缺水問題暫時獲得緩解，可先觀察獲利佳但目前本益比偏低的面板股友達、群創、彩晶能否繼續往上攻，近期電子及傳產股都有機會反彈，短線恐仍震盪，提醒投資人切莫追高殺低。

(中時新聞網)