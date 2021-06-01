心房顫動是成年人最常見的心律不整疾病，心臟電流訊號紊亂，讓心跳異常，快而不規則，發生率會隨著年紀增加，罹患心房顫動高風險群包括三高、肥胖及肺部疾病患者。心房顫動讓心臟容易形成血栓，因此中風機率也比常人高出五倍以上。

中國醫藥大學附設醫院內科系副院長張坤正醫師指出，許多心房顫動患者在發作時會覺得心悸、胸悶、喘不過氣，更嚴重者甚至會昏倒，也有部分患者在心房顫動發生時沒有明顯症狀。

●服藥控制率5成 心導管介入有效率最高達8成

張坤正醫師說，心房顫動若只靠藥物治療，控制率僅有不到5成，若是藥物控制效果不佳，或因服藥產生副作用，或是不想終生服藥的患者，可以透過心導管電燒或冷凍消融手術進行治療。2010年至今，中國醫藥大學附設醫院已完成250例心房顫動心導管手術；2018年引進冷凍消融心導管手術，因為患者接受度高，也迅速累積近60個成功案例。

張坤正醫師說，心房顫動若只靠藥物治療，控制率僅有不到5成，可以透過心導管電燒或冷凍消融手術進行治療。(圖/健康醫療網提供)

「心導管手術治療心房顫動，最重要的是做肺靜脈阻斷。」張醫師表示，電燒與冷凍消融兩種手術療效相當，術後有7至8成機率，能將心房顫動發作頻率降到極低或根治, 大部分患者能在術後第二天出院。

張醫師補充，電燒治療主要是用導管深入至左心房肺靜脈交接處，一點一點的電燒來阻斷電流傳導; 而近年來新發展的冷凍消融心導管手術，則能透過冷凍球囊，一次性的將肺靜脈與左心房的電流傳導做隔離阻斷，和電燒手術相比能減少一半以上的手術時間，對病人而言，舒適度與術後恢復情況較佳。

學習自我測量脈搏, 確診靠心電圖檢查提醒心房顫動高風險族群，學習自我測量脈搏，留意是否每分鐘心跳超過100次以上；當懷疑心律不整時應及早就醫，透過24小時或7天、14天的心電圖監測，或監測時間更長的植入式心律監測裝置來確診並接受治療。

(中時新聞網)