「六一國際兒童節」到來，讓大陸電商平台與兒童節相關的搜索熱度暴漲，根據5月28日京東平台資料顯示，自5月21日起的7天，兒童節相關搜索量單周增長已達7倍之多，其中萌娃「顏值經濟」升溫，父母致力把孩子打扮漂亮，讓童裝、童鞋依然是小孩禮物首選，例如兒童T恤、兒童套裝、兒童配飾的銷量排名前三，其中兒童T恤、兒童配飾的銷量年增率也較高，分別達58％和85％。

與此同時，「童妝」也成為新一股流行，兒童化妝品也成為父母的打扮家中寶貝的選擇。目前的兒童化妝品多是組合裝、禮盒裝，包含口紅、眼影、指甲油等顏色絢麗的商品，根據京東透過今年前5個月資料顯示，兒童化妝品的商品數量達到去年同期的9倍。

根據京東平台數據顯示，今年兒童節最受歡迎的童妝商品是牛油果滋潤兒童彩妝禮盒、腮紅眼影多功能彩妝盒、水性可剝指甲油套裝、口紅指甲油多功能彩妝盒等。其中寶媽購物占比超過70％，偏愛購買兒童防曬用品，寶爸則偏愛購買模擬美妝玩具。

雖然許多兒童化妝品強調天然無毒，溫和不刺激，但值得注意的是，根據《北京青年報》對兒童化妝品市場調查後發現，兒童化妝品市場魚龍混雜，有些裝在特別設計的容器裡卻被當做玩具，但當中的化妝品許可認證卻無從查找。大陸市場監管部門也表示，購買兒童化妝品必須認準「妝」字號，購買前最好登錄大陸國家藥監局官網或通過「化妝品監管」APP進行查詢。

(旺報 )