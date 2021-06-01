大陸公安部今（1）日召開新聞發佈會表示，自今年1月大陸公安部部署全國公安機關開展「團圓」行動以來，今年已找回失蹤被拐兒童1680名。

大陸公安部刑事偵查局副局長童碧山說，截至5月31日，已找回失蹤被拐兒童1680名，其中時間跨度最長的54年。偵破拐賣兒童積案85起，抓獲拐賣犯罪嫌疑人223名，組織認親400多場，「團圓」行動取得階段性成效。

大陸公安部兒童失蹤信息緊急發佈平台（團圓系統），於15日迎來上線五週年。五年來，「團圓」平台共發佈兒童走失信息4801條，找回兒童4707名，找回率為98％。

童碧山表示，大陸公安機關自2009年起持續開展打拐專項行動，拐賣兒童犯罪得到有效遏制，盜搶拐賣兒童案件年發案降至20起左右，且基本實現了快偵快破。

由於一些多年前被拐兒童，僅憑面貌特徵難以識別，公安部在2009年建立了全國打拐DNA數據庫，2017年，DNA信息錄入被加入「團圓」系統。通過地圖精准定位功能，幫助更多沒有找到家人的孩子與父母，就近找到附近警方DNA免費採集點，即時採血、將DNA信息錄入庫中。

依託「全國打拐DNA系統」，大陸各地公安機關按照部署要求，充分發揮專業職能和現代科技優勢，不斷完善兒童失蹤被拐信息，全面採集涉拐人員信息，重點圍繞失蹤被拐兒童父母和疑似被拐人員、身源不明人員等，深入開展排查和DNA信息採集工作。

童碧山指出，對父母雙方DNA信息不全的，公安想方設法查找補充雙親信息；對於多年前採集、失去檢驗比對條件的，重新找到當事人採血檢驗。由於各種原因，失蹤被拐兒童的父母中，有一方現在可能沒有辦法重新採血，那麼家屬可以提供他（她）之前的生活用品，公安機關會竭盡全力幫助你們實現家庭團圓。

近日，新疆伊犁公安機關就通過從去世17年母親的遺物上提取檢驗出DNA，完善了父母雙親的DNA信息，成功為一位90歲的老父親比中找回44年前走失的一雙兒女。

童碧山表示，為助早日實現團圓，大陸全國公安機關陸續對外公佈了3000多個免費採血點地址、聯繫電話，方便大陸群眾就近快速聯繫公安機關免費採血。免費採血工作不受戶籍地域限制，請尚未採血的失蹤被拐兒童父母、疑似被拐人員和身源不明人員，盡快選擇附近的採血點接受免費採集。

(旺報 )