逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股1日震盪收紅，終場上漲93.95點作收，漲幅0.55％，收在17,162.38點；櫃買指數亦同步大漲1.39點作收，漲幅0.69％，收在203.26點；三大法人進出方面，外資續買21.67億元，投信轉買7.32億元，自營商續買14.78億元，惟外資法人於台指期續賣525口多單，累計淨空單部位為25,277口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖國內本土疫情仍持續延燒，惟歐美解封行情才正展開，在報復性消費需求大舉回升加持下，可望對全球股市、台股帶來正面助力。觀察資金面，國內目前整體資金動能仍充沛，故台股不論就經濟面、資金面及籌碼面，均處於相對有利的條件下，故後市下修空間有限，研判前高17,709點不是最高點，若有拉回，均是投資人低接上車的好機會。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，全球塞港、 缺櫃、 缺船未解，運價不斷飆升，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續創新高的機會。

選股方面，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，及鋼鐵類股中鋼、中鴻等，由於累積漲幅均已大，短線若有放量急拉大漲，並不建議過度追價，惟前景仍持續看好不變，故中長線而言，股價仍有強彈續漲機會，建議投資人可逢拉回量縮價穩之時再行進場。

此外，電子股方面，包括聯電、聯發科、創意、國巨、華新科、合晶、威剛、十銓、晶豪科、華邦電、欣興、微星、技嘉等，隨止跌契機浮現，亦有輪動上漲的機會。

(工商 )