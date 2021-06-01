台東1日確診案例添3例，初步判斷應與林家小館群聚無關。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣「嘉玲」僅維持1天，1日又添3例，3名確診者雖住太麻里，但與林家小館聚會無關，由於新增3案這家的大女兒與住新北的男友先後確診，推測主要感染源來自北部，目前已匡列9人居家隔離，而5名家人採檢結果尚未出爐。

新增3例案8622、8623和8624是住太麻里鄉的一家人，分別為母親、大女兒及媳婦，另有1例為案8624的男友，但不計入台東病例，一家人中就有4案。案8624為居住新北的大女兒，5月20日從北部返鄉，當日就有咳嗽情形，通常在家及附近活動，直到5月30日不舒服到醫院採檢發現確診；另有1新北確診是她40多歲男友，2人在台東足跡重疊。

案8622是60多歲婦女，這家人的母親，平日務農，足跡以果園和菜市場為主，5月30日出現發燒症狀就醫；案8623是30多歲女性，這家的媳婦，由於為上班族足跡較多，主要是帶小朋友和上街購物，以太麻里、台東市區為主要活動範圍。

因林家小館群聚發生於5月15日，這案8624等人20日才返鄉，縣府推測2案無關。另有花蓮確診者案8863曾於5月30日到海端，曾至關山超商購物，當天下午在工務段戴口罩執行公務，案8863疫調及接觸人員匡列中。

根據台東縣府統計，目前約200人從北部返鄉但受未檢，縣長饒慶鈴呼籲，只要是5月15日起從雙北返鄉的民眾，不論有無症狀，應即刻前往住家附近的快篩站進行快篩，以免疫情擴大。

台東自25日出現2例確診破功以來，幾乎每天都有新增病例，其中29日創新高增加5例，5月31日首次「嘉玲」，可惜好景不常，1日又添3例，累計已達17例。

(中時 )