新竹市7日新增確診病例3例，其中2例為京元電竹南廠員工，兩案共匡列10人，竹市截至今天，京元電竹南廠確診者已累積3例；另1確診案例則為曾接觸確診者而被匡列者，此案則追加匡列6人。

市長林智堅表示，案11415與案11490都是京元電員工，案11415是30多歲男性，6月5日由公司安排快篩陽性，今天PCR陽性確診，但目前無症狀，此案家住新竹，已匡列同工作場所1位同事與同住家人4人，共計5人，5人PCR採檢結果皆為陰性，並安排居家隔離。

案11490也為京元電員工，為20多歲女性，同樣於6月5日接受公司安排快篩陰性，但之後自覺有症狀而就醫再採檢PCR陽性確診，目前輕症，家住新竹，已匡列接觸家人共5人並安排居家隔離，5人PCR採檢結果也皆為陰性。

另，案11414為40多歲女性，因其同住友人為確診者被匡列，6月1日下班後曾至新竹市中正路上的台灣之星電信，已匡列2位公司同事與台灣之星電信門市4位店員與顧客，共計6人，6人PCR採檢結果皆為陰性，並安排居家隔離。

此外，竹科專案篩檢站截至今天上午共計快篩了1825位移工，有8位快篩陽性，其中5人PCR陽性，已送至加強型防疫旅館，其中有1位因有發燒送至醫院隔離治療。

(中時 )