北彰化某鄉傳出新北三重60多歲婦女返鄉發燒確診，全村大清消。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

北彰化某鄉傳出新北三重60多歲婦女返鄉發燒確診，全村大清消。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣7日再新增8例新冠肺炎確診，其中北彰化某鄉有村民發現一名六旬婦女自新北三重返鄉居住，並探知婦女已發燒多日，於是暗自通報彰化縣衛生局，今日果真採檢確診，衛生局上午也進行全村大清消，也肯定村民的機警。

根據了解，該婦人在三重、萬華工作，近日自新北返鄉住進哥哥家的獨立空房，有村民昨日見老翁正在室外清洗家具，一問之下得知其妹生病多日，要從三重搬回來住；老翁還說「她感冒10多天了，不知為何都好不了。」

這番話讓村民聽完嚇得立刻私下通報衛生局科長，經衛生局派員採檢確診，隨即由救護車接走婦人，但因拖延太多天病況急轉直下，收治住院已成重症。

衛生局長葉彥伯說，北部是疫情熱區，從北部回來有不適症狀都應該要篩檢，他嘉許這名村民十分機警，側面打聽得知返鄉婦女有症狀就馬上主動通報，衛生局已立即將該女子送醫篩檢後確診為陽性，並收治治療。他也呼籲民眾避免跨縣市移動，透過視訊、電話問候故鄉親友就好。

(中時 )