54歲金曲台語歌后詹雅雯3月在臉書自爆罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，短短2個月體重就下降8kg，消息傳出震撼演藝圈。昨（12日）她在社群平台開直播跟粉絲互動，首度亮相極短髮和最新刺青。

詹雅雯前天（11日）在好友許常德的陪伴下，剪了一顆三分頭，她表示很不習慣，一早起來照鏡子還被嚇到，擔心的直問粉絲：「我髮型是不是很醜？」粉絲非但不這麼認為，還留言稱讚：「看起來變年輕了！」詹雅雯謙虛的回應：「那是因為我戴口罩，拿掉就不好看了，因為我很憔悴。」她笑說自己最近常夢到出家，不曉得自己的出家樣貌莊不莊嚴；話鋒一轉，她認為內心的快樂才是最重要的，外表則是其次，「不管自己生病以後變成怎樣憔悴，都不要討厭自己，我們最愛的是自己，才有能力愛別人，才有那個力量。」。

詹雅雯自從得到帕金森氏症，唾液腺全部都被塞住，沒辦法自己分泌口水，坦言當時的心情超鬱悶，因此期盼有生之年講出來的每句話、唱出來的每首歌都能跟大家結善緣，決定在鎖骨刺下六字真言「唵嘛呢叭咪吽」，她強調這不是迷信，而是在提醒自己「我是一個很正向的人」。

詹雅雯也說現在每天起床都有一個習慣，就是對著鏡子雙手合掌感謝自己擁有這個身體，讓自己可以使用這麼多年，並獻給世界、替世界做了很多事情。眼看全球疫情嚴峻，詹雅雯在直播中不忘提醒網友防疫的重要性，確實戴口罩、勤洗手。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922