金曲台語歌后秀蘭瑪雅18日表示高齡91歲的父親目前住在養護中心，日前已施打疫苗，父親身體狀況不錯，作息正常，並透露父親年紀大，身體有些長期病症、高血壓等，當初養護中心有建議長者要施打疫苗，一家人經由多方思考，才慎重決定讓父親施打疫苗，增加保護力。

秀蘭瑪雅很關心疫情狀況，先前已看過一些打過疫苗的人都無大礙，也有詢問許多注意事項、建議，他們才放心讓父親施打疫苗，她坦言因為疫情影響，居家防疫中，全家人現階段都無法常去陪伴爸爸，內心有點可惜，她樂觀說：「幸好護士、護工很幫忙，人很好，可以幫忙照顧爸爸。」

王瑞霞與80歲母親感情融洽，他們近來很常討論疫苗的新聞，王瑞霞的母親是下一批能施打疫苗的對象，但母親看到許多疫苗猝死新聞，十分緊張、擔憂，王瑞霞時常安撫母親心情，說服母親別太過擔憂，只要每天要吃飽、睡好及放鬆心情，主要為了自己的健康，及希望趕緊恢復正常生活，雖然打疫苗有風險，還是利多於弊。

王瑞霞日前在臉書參與「讓我陪你等到疫苗」串聯活動，她感嘆居家日子，總是被確診、死亡、疫苗牽動著，心情難免會焦慮、恐慌及不安，她呼籲大家要重塑對生活的信心，鼓勵：「我們一定可以做到的。」也暖心向醫護人員打氣鼓勵。