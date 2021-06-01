鴻海創辦人郭台銘欲從上海復興購買其代理的輝瑞疫苗500萬劑，但外界對其能不能進入台灣還是比較悲觀。民眾黨立委蔡壁如今天被問及，她表示，對於郭董的國際人脈交涉、國內動員準備文件的能力沒有甚麼問題，但是疑慮在於輝瑞疫苗並沒有取得緊急使用授權（EUA），且還有上海復興的政治問題，對輝瑞疫苗進口感到不樂觀。

鴻海創辦人郭台銘欲從上海復興購買其代理的輝瑞疫苗500萬劑，對此行政院昨日也宣布成立專門窗口助民間採購疫苗，由經濟部長王美花協助企業採購。蔡壁如今（1日）接受《POP搶先爆》專訪，她呼籲政府還是要積極去取得AZ、莫德納、嬌生等國際已經施打普及的疫苗。

蔡壁如說，除了輝瑞疫苗沒有取得EUA外，最後誰來簽約也會是個問題，全世界都是由國家來簽約與採買，就會變成上海復興與政府要來簽約。上海復興以他的角色可能不敢跟台灣來簽約。

蔡壁如說，由政府要簽約可能要加油，以前在醫院藥物要進來都有議定的流程，要進一個藥有總代理，下面有很多經銷商。總代理權是跟原廠做簽約。依照醫事法48-2條，政府可以跳過總代理去做代理的。也就是說可以跳過上海復興。這是政府要去溝通的，或許可以比照2007年肺炎鏈球菌的情形，當時由王詹樣基金會做購買再捐給政府，就可以繞過政治問題。

蔡壁如也呼籲，要不分種族民族意識，這才是醫療最高的宗旨。也希望政府可以去積極購買莫德納、AZ、嬌生等在世界上已經許多人打的疫苗。

(中時 )