中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫師李秉穎影射鴻海集團創辦人透過永齡基金會採購之BNT疫苗「聽說快過期」，引起各界熱議。對此，台北市議員王世堅直言，他不相信台灣有誰能打聽到疫苗快到期，所以不要胡說八道，不要講這種幼稚的話，他更呼籲政府在疫苗政策上應該雙管齊下。

針對李秉穎的說法，王世堅今(1日)在政論節目《平論無雙》中表示，他不相信在台灣有誰能打聽到這些外國疫苗，有哪一批快到期了、哪一批效期比較常，「因為你是你在台灣，你也不是國際級專家，所以不要胡說八道」。

王世堅指出，郭台銘花那麼多錢買，會去買快到期、不新鮮的、有問題的嗎？國際貿易有公證機構，都可以代為查驗，否則怎麼讓藥品上船？如果經過公證公司，在雙方人員共同見證下封緘，到台灣之後，政府要再測一次，「可以，這只是抽查，而且是要看封緘有沒有完整」。

王世堅分析，退一萬步講，沒有哪一個國家會這樣做，「他要滅你的國家嗎？故意500萬劑去，通通都是假的、有毒的，故意要把你全國毒死？這是不可能的事情，我希望不要講這種幼稚的話」。

王世堅認為，從來沒有說國產疫苗不好，蔡總統要扶植疫苗產業，這個政策是對的，但為了國家永續，永遠要雙管齊下，兩個政策並行，一方面政府扶植疫苗產業；二方面國際上有先進的疫苗，就趕快來採購，兩條路線，雙管齊下，才能確保國人健康安全。

王世堅更說，不應該貶抑國際大廠，也不必貶抑國產疫苗，大家根據科學實證講話，國際大廠已拿出實證，所以在各該國家都取得EUA 他們已經施打超過十億劑，發生副作用的比例遠比台灣確診數人數少，這些絕對是可以相信的，政府放手去做。

(中時新聞網)