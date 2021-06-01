日本身兼電影導演的演員齋藤工，為給予讓疫情中遭到重大打擊的電影院鼓勵，買下電影院35個空位，獲得網友一片叫好之聲。

上月２９日，名古屋市一家大型電影院IG上透露，曾在該戲院舉行過映後見面會的齋藤工，買下該戲院上映的所有電影、5部片每天一個空位一星期份，共35個空位的電影票。

名古屋市該電影院在每場中將他買下的座位貼上「齋藤工先生購買座席」標示，讓想坐在該座位的觀眾可以自由入座觀影，每場的指定座位不同，成為另一種樂趣的「貴賓席」。

齋藤工購位支持電影獲網盛讚。（取自戲院IG）

日本受疫情影響，餐飲店與娛樂設施都受到極大的經濟打擊。在政府宣布「緊急事態宣言」軟性防疫戒嚴政令，包含電影院等數營業場所６月１日起仍被要求停業，對此戲院相關協會發出不平之聲，表示「電影是『放映、片商、製作』三位一體」的產業，需慎重考量停業造成的產業供給失衡。

由國寶級演員吉永小百合主演的《生命停車場》（暫譯）上周５月21日依照預定上映，以弔念該作品製作人、去年急逝的「東映集團」會長岡田裕介氏（５月27日生日），岡田會長生前就曾表示「日本過去就算是在戰爭中，也未曾關閉過電影院」。

(中時 )