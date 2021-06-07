勞動部常務次長王安邦表示，針對移工的管理措施，已經頒布了移工相關指引，但也新增了部分做法。第一，廠區只要出現一名員工確診，就要匡列職場密切接觸者，同時實施居家隔離。

第二，廠區若有分A、B、C廠區，若其他廠區未發生疫情，分艙分流、產線移工、住宿地點不得任意變動，現在已經開始全國性的50人以上移工宿舍實地訪查，預計本周三(9)將完成總計1168家的訪查。

第三，針對移工的隔離或是宿舍降載，如果原本宿舍要降載到防疫旅館，將由勞動部編列預算做部分補貼。

至於勞動部補貼勞工多少？王安邦指出，針對移工居家隔離、宿舍降載部分，目前補貼有兩個方向，第一，一人一室將依照移工人數計算，目前規劃補貼每人每天1000元；第二，如果廠區減壓之後沒人確診，像是從8人一間變成4人一間，會朝著房間補助計畫來看，但是每個縣市防疫旅館的情況不同，目前仍在評估中。

另外，針對苗栗京元電子移工全數停工部分，勞動部已經在昨天啟動關懷機制，除了進駐了通譯人員協助與移工溝通，同時也播放廣播，也準備了防疫包提供移工情緒和心理的支持，勞動部的關懷專線已經全數掌握2000多名移工的聯絡資訊，每天也會定期聯絡。

王安邦呼籲，「移點通Line App」上有指揮中心每日宣布的重大措施，也針對防疫提醒推播，部分移工尚未使用移點通Line App，鼓勵國人認識任何聘請移工的人，該App有4國語言，只要到勞動力發展署網站就有下載網址。

(中時 )