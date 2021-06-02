全台升級三級警戒兩周後，確診及死亡人數逐漸下降，許多人開始期待6/14是否能如期降為二級。對此，基層醫療協會理事長林應然在節目表示，對於6/14解除三級警戒並不樂觀，因為三級警戒的定義條件有二，包括單周爆3起以上群聚傳染或單日增10例以上感染源不明個案，只要符合其一就是三級，就目前狀況來看，兩者都符合，近期要解除三級警戒不太可能。

本身是小兒科醫師的林應然昨在談話節目《前進新台灣》上分享，從採撿日、發病日和確診人數的數據都是往下降，由此可見第三級警戒的防疫是有成效的，但想降為第二級警戒，他認為目前恐怕還不行。

林應然表示，第三級警戒的定義為單周發生三件以上社區傳染事件，或單日爆發逾10件感染源不明的案件，而目前仍有許多公司行號或家庭爆發群聚傳染，感染源不明的確診個案也遠超過10例，像昨天就有18例，因此不管就任何一個標準來看，都未達三級解封的標準。

林應然表示，就目前的狀況來看，現在就解除第三級警戒是不可能的，至於6/14是否可以解除三級警戒，也不樂觀，但指揮中心下這個決策時有立下但書，為了兼顧經濟活動，也許會修正成強化二級，開放部分活動，畢竟若因應疫情使經濟停擺，那整個社會也會很慘。

(中時新聞網)