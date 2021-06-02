台灣疫情嚴峻，昨（1）日台北市長柯文哲批說，新冠確診超過百人死亡，也沒有看到蔡總統出來開記者會，但高端股價一跌停，蔡總統就出來開記者會，希望政府思考一下，優先項目是什麼？對此，台北市副市長黃珊珊則表示，總統緊急記者會竟在說明有沒有炒股，完全劃錯重點，並說「你要跟高端買個幾億劑，我也沒意見，但是你可不可以同意我們買個幾百萬劑經過國際認證的疫苗，先幫助自己的市民呀！」

黃珊珊昨在臉書提到，信義區老人安養院的集體院內感染事件，因機構裡幾乎都是臥床的失能老人，一天之內將27位住民移到各大醫院治療，並將現場清空消毒，但仍傳來不幸消息，7位住民在醫院不治往生，其餘20名還在住院中，往生的7名長者大都是80多歲，患有慢性病及失能或失智，這也跟國際疫情蔓延以來，美國研究高齡者死亡率高達30％的狀況相似。

黃珊珊指出，新冠病毒對於老人的殺傷力相當大，尤其是患有慢性病的長輩，危險性特別大，而他們一定不可能自己移動，病毒是被移動的年輕工作人員帶進去的，他們絕對是最大的受害者，可是碰到沒有特效藥的疾病，大家可能都是受害者。

就算每天快篩找傳染源，黃珊珊感嘆，也無法挽救這些長輩的生命，對於病毒仍然束手無策，只能眼睜睜的看著生命的消逝，每一天她都告訴自己、告訴同仁要撐住，再撐一陣子，撐到疫苗大量施打後，才有可能挽回這些不該消逝的生命。

疫情如此嚴峻，蔡總統開記者會卻是因澄清政務人員沒炒股，黃珊珊（右）認為完全劃錯重點。（圖／摘自黃珊珊臉書）

接著她提到，市長說了一句讓人很傷感的話，疫情如此嚴重，死亡數字超越SARS，但總統緊急記者會竟然在說明有沒有炒股，完全劃錯重點，人命與產業，輕重緩急不是那麼難判斷吧！疫苗技術、生技產業當然對台灣很重要，但是人民才是最重要的吧。

黃珊珊說，「民惟邦本，本固邦寧」，人民在受苦，卻在等還不知道有沒有效的國產疫苗，就算買到疫苗，由中央統籌分配她也沒意見，只要讓人民有選擇的權利，「台灣最不缺的就是錢，就算傾家蕩產也要先救自己的小孩吧！誰會先去找好朋友買秘方還叫小孩等一等？」

新冠死百人不見蔡總統「高端一跌停就開記者會」 柯文哲批：該怎麼做應該很清楚

(中時新聞網)