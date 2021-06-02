中鋼(2002)預計本月中旬開出7月份和Q3內銷盤價，開盤前台灣螺絲公會理事長蔡圖晉與台灣鋼線鋼纜公會理事長潘仲良紛提議，希望中鋼第三季棒線價格漲幅不要過大，以免增加下游成本壓力，影響接單。蔡圖晉主張，中鋼棒線每公噸調漲2,200～2,500元，不宜超過3,000元。

對此，中鋼業務副總經理劉敏雄表示，將會尊重下游客戶意見，也將會參考國際市場行情後，再確定盤價走勢。

中鋼預計6月中旬開出7月和第三季內銷盤價，開盤前，蔡圖晉表示，中鋼第二季棒線產品每公噸只漲2,000元，希望Q3盤價鑑於近來原材料成本上漲，且運費價格也增加，加上台幣升值不利外銷接單，如果中鋼漲價太多，下游購料成本也會跟著增加，將不利轉嫁成本和後市接單。

螺絲大廠春雨董事長林輝政也表示，去年受疫情影響，歐美鎖國封城，根本沒有需求，今年以來隨著疫情緩和，需求好轉，接單順暢，目前至少承接一季的訂單，為有利後市接單，當然建議中鋼第三季棒線產品價格能緩和上漲就好。

(工商 )