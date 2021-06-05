前柔道國手「海豚姊」李幸容，在疫情嚴峻時刻，拋磚引玉，日前捐贈台中市警第二分局防護面罩500個，並由副分局長劉忠和代表受贈；李幸容說，第1線員警執勤協助防疫工作，有了多1層防護，即能無後顧之憂，守護民眾安全。籲更多人投入公益，為台灣防疫人員加油打氣，共同抗疫。

前柔道國手「海豚姊」李幸容，亦是連結城鄉情發起人，這次邀請國際同濟會永豐會會長詹曜安一同購置防護面罩500個，與連結城鄉情秘書長羅玉霞，一同捐贈防疫物資給台中市政府警察局第二分局，讓警方感到暖心。

「海豚姊」李幸容說，各地警察機關無不嚴陣以待，除了平時維護轄區治安及交通外也傾全力配合政府的防疫工作，舉凡協助居家檢疫對象查訪、停業場所複查、未戴口罩案件查處等等，工作負擔相當沉重，置身於染疫的高風險中。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，為有效防制疫情擴散，強化員警健康防護至為重要，平日除關心、提醒員警注意自我健康管理，執勤時配戴口罩，常用肥皂勤洗手，如有身體不適應立即就醫外，對於口罩、酒精、額溫槍等防疫物資均囑託所屬加強整備妥當齊全，讓員警安心執勤無後顧之憂，共同守護市民安全。

(中時 )