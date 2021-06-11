新北市女子蔡婷宥及一對女兒遭丈夫張鶴齡殺害，案件懸宕2年後終於偵破，然而辦案過程中曾發生許多難以解釋的現象，讓警方印象深刻。據悉，檢察官重啟調查後，率領刑事局偵四隊幹員及汐止警方到現場查看，一進屋門就感到異常寒冷，甚至傳出有業者外送3個便當到現場，按門鈴卻沒有反應，後來才知道該處是凶宅。

據了解，命案發生後，因缺乏直接證據，加上張鶴齡不在國內，原本的承辦檢察官打算以開瓦斯自殺結案，後來被調職，由剛到任的士林地檢署檢察官林宏松接辦；到任第一天，他就聞到一股茉莉花香，隨即循著味道來源找到卷宗，發現味道竟來自蔡姓母女命案卷宗內，用來比對死者體內乙醚成分用的精油。

決定重啟調查後，林宏松立刻率刑事局偵四隊幹員及汐止警方到凶宅看現場，因房子當時已經空了1年，屋內早已停水斷電，顯得異常十分陰森：林宏松回憶，「走進凶宅時全身豎起雞皮疙瘩，像夏天打開冰箱一陣冰涼」；更玄的是，當天到過現場的警員，後來紛紛肚子痛、頭暈或腳痛，汐止偵查隊長更拉肚子3天。

不僅如此，據傳破案前夕有女性打電話到便當店訂餐，業者沒有多想，準時把3個便當送到現場，誰知按門鈴卻沒人應答，只好找管理員詢問，這才發現該戶是凶宅，根本沒人住，2人當場面面相覷、寒毛直豎。令人感到安慰的是，在檢警鍥而不捨地追凶下，終於讓凶手受到法律制裁，也算告慰母女3人在天之靈。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)