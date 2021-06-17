台南市下營區AZ疫苗15日起於下營衛生所、晨祐診所等2處施打地點，公所除了派出復康巴士、日照專車接送長輩，下營上帝廟更支援一輛9人座廂型車協助接送，民眾對公所及上帝廟服務讚不絕口。

為了服務行動不便長者及獨居長輩，下營上帝廟特別支援9人座車一輛，15、16、17日等3天幫忙參與接送長輩至報到地點施打疫苗，而且一早車輛就抵達下營區公所等候派遣。

首位搭乘上帝廟接送車的92歲阿婆，由家人楊小姐陪同前往接種，服務車司機還下車幫忙扶持長輩，楊小姐說，「服務很方便很貼心」。此波疫苗施打，共有23人由復康巴士、日照專車及上帝廟專車接送，台南市麻豆警分局也派員全力協助現場維護與周邊疏導。

下營區本次列冊85歲以上長者有894人，但配發疫苗440劑，由於長輩施打意願高，還有60多人這一波排不進去。

台南市府表示，符合施打資格的長者們都打得到疫苗，請長輩鄉親們放心，等疫苗配發後一定儘速由公所依名冊通知並造冊給衛生所安排時間施打。