24歲蘇男與3名友人今（17）日清晨5時許，至林口中正路上通訊行丟擲信號彈，通訊行門口竄出紅光與濃煙，居民嚇得報案（翻攝照片／戴上容新北傳真）

24歲蘇男與3名友人今（17）日清晨5時許，至林口中正路上通訊行丟擲信號彈，通訊行門口竄出紅光與濃煙，居民嚇得報案，林口警獲報後，調閱監視器展開追緝，4小時內將4嫌逮捕到案，4嫌初步聲稱與店主有債務糾紛，警方訊後朝公共危險、毀損等罪嫌偵辦。

消防局今（17）日清晨5時許5時8分獲報指出，林口區中正路上通訊行，疑似遭人丟擲信號彈，在手機行門口看到紅光並竄出濃煙，消防人員趕到現場時，發現店門口有雜物燃燒的痕跡，所幸已無火勢，後續交由警方調查。

林口警方表示，警方到場後，現場除信號彈痕跡外，也出現球棒敲打鐵捲門及廣告布條毀損痕跡，經調閱監視器鎖定涉案嫌犯身分，今（17）日9時許逮捕蘇男、2名黃姓男子及1名雲姓友人到案，4嫌初步表示，與通訊行店主有債務糾紛才會丟擲信號彈警告，警方將進一步釐清事發經過，訊後朝公共危險、毀損等罪嫌偵辦。