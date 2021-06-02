（ETtoday新聞雲提供）

中央流行疫情指揮中心宣布延長全國三級警戒至6月14日，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉，內需消費產業嚴重受衝。因應這波疫情帶來的經濟衝擊，有多少民眾生計受到影響？民眾以及企業最需要的政府支持為何？為了解民眾的想法以及遭受到的困難，《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,520份。

本次問卷調查結果顯示，有65.5%民眾現在的收入已經受到新冠肺炎擴散影響。與《ETtoday新聞雲》2020年三月的調查比較，受到這波疫情影響收入的民眾比例增加一倍！與受訪者基本資料交叉分析發現，這波疫情收入受到負面衝擊最高的行業，以觀光旅遊業、住宿業以及餐飲業比例最高。

全國三級警戒延長至6月14日，許多中小企業深受影響，如果疫情再持續下去，恐怕許多中小企業都面臨停業危機，進而推升國內失業潮。根據本次調查顯示，有68.1%民眾表示，如果疫情到六月底還無法得到控制，接下來可能面臨失業或是無薪假的問題，擔憂可能面臨失業或是無薪假的行業，以觀光旅遊業首當其衝，其次依序為餐飲業以及住宿業。

因此波疫情嚴峻，防疫第三級警戒延長，許多民眾都受到直接的經濟損失。為了因應新冠肺炎的經濟衝擊，美國是直接發放現金給公民紓困的方式。調查結果發現，高達82.1%民眾認為台灣此時應該仿照美國的做法，直接發放現金補助給台灣公民。

為了加速紓困，立法院日前三讀通過紓困條例修正草案，預算追加到8,400億元。調查結果顯示，高達94.2%民眾認為自己需要政府的經濟紓困方案，而認為能幫助自己解決因新冠肺炎造成經濟問題的個人補助方案，以「無薪假勞工生活津貼補助」（47.6%）之比例為最高。

此外，有95.4%民眾認為企業此時需要政府擴大經濟相關補助，而民眾認為政府應該對企業擴大實施經濟相關的補助政策，以「水電減免」（53.3%）之比例為最高。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年5月30日至6月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,520份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.51%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年4月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

(中時新聞網)