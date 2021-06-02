為加快推進北京冬奧會數位人民幣受理環境建設，並結合2021北京消費季安排，北京市啟動「京彩奮鬥者數字嘉年華」數位人民幣試點活動。

《北京日報》報導本次「京彩」活動預計向成功預約報名並中簽的消費者發放人民幣20萬份數位人民幣包。每份紅包金額為人民幣200元。

報導稱，本次活動是數位人民幣研發過程中的一次常規性測試，是落實北京「兩區」政策，穩妥推進法定數位貨幣試點應用的有益嘗試，也是打造北京國際消費中心城市的創新實踐，為北京冬奧會支付環境建設做好服務保障。

下一步，北京將圍繞2022年北京冬奧會加大數位人民幣試點應用推廣力度，扎實推進重點區域數位人民幣受理環境建設，提升北京智慧城市服務水準，讓北京冬奧會無限「京彩」。

金融科技專家蘇筱芮分析稱，此次北京試點基於前期工作經驗，再次面向消費者發放數位人民幣獎勵，一方面表明試點工作正在有序拓展，另一方面體現出數位人民幣在推廣方式上充分採用市場化手段，結合消費熱點探索通過創新、親民的方式來獲取廣大使用者的認可，既能夠發揮數位人民幣在零售市場中的流通作用，也能夠擴大數位人民幣在國內支付行業的影響力。

大陸央行之前表示，到2020年10月，數位人民幣增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連六個試點地區。加上此前深圳、蘇州、雄安新區、成都四地及北京冬奧會場等試點地區。

距離數位人民幣正式推出還有多遠？央行副行長李波近日在博鼇亞洲論壇論壇上表示，數位人民幣的正式推出沒有具體時間表，未來大陸將繼續做好試點工作，擴大試點範圍，打造數位人民幣生態系統，提升系統安全性和可靠性，並制定相應法律和監管體系。目前央行正在考慮擴大數位人民幣的試點範圍，在更多場景、更多城市進行試點。

(中時 )