全台麥當勞已100%導入「數位化食安管理系統」。（麥當勞提供）

昨（7）日是「世界食品安全日」，台灣麥當勞首度同步舉辦「食安品質小學堂」線上問答活動，即起至6月15日，凡參與「食安品質小學堂」線上問答活動，並全數答對者，就有機會獲得用麥當勞已淘汰的紅白黃塑膠吸管、杯蓋，與McCafé咖啡渣為素材，極限量打造的非賣品─「麥當勞環保杯墊」。

麥當勞除推出線上「食安品質小學堂」外，6月9日也將於線上舉辦「2021食品安全高峰會」，邀集來自世界各地的產官學專家，分享食安趨勢及應用科技，讓食安管理與時俱進。此外，今年5月起，全台麥當勞也已陸續進入「無紙化」管理，未來包括倉儲溫度、油溫、產品烹調中心溫度等食安關鍵數字，都將儲存在雲端的「數位化食安管理系統」，搭配藍芽連線的數位溫度計，測溫當下即刻上傳並回饋。

該「數位化食安管理系統」，除讓餐廳現場作業效率大幅提升外，近400家餐廳每天上傳到雲端的各項數值，也可作為後續大數據分析、優化食安的參考依據。

(中時 )