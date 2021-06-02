我國外購疫苗受阻，民進黨政府歸咎於中國因素。外交部今天表示，中國外交部、國台辦等單位多次發表不實言論，企圖製造台灣社會矛盾，並干預我國疫苗採購程序，外交部予以最嚴厲的譴責。

總統蔡英文日前指出，台灣與德國BNT原廠一度近乎要完成簽約，但因中國介入，到現在都無法簽約獲取疫苗；義大利媒體《真相報》（La Verità）則報導，德國聽從中國命令，停止向台灣輸出疫苗。

此外，日本正研擬將多出來的疫苗提供給台灣。中國外交部發言人汪文斌表示，堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政；中國外交部發言人趙立堅也說，台灣獲取大陸疫苗的渠道是暢通的，藉疫苗「謀獨」不會得逞。

外交部再度重申，疫苗攸關拯救生命，政府相關部門正盡全力促使已購疫苗盡速到貨、並取得足夠疫苗以保護台灣人民健康。我們正告中國政府，停止利用疫情進行毫無必要的操作，遂行政治外交目的。

(中時 )